RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD PÚBLICA

Registran aumento de 40%en casos de sífilis, que afecta más a mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años

También advierten sobre los efectos de no detectar a tiempo la sífilis durante el embarazo y los riesgos.

sifilis-piel

El Ministerio de Salud Pública registró un incremento de 40% en los casos notificados de sífilis. Según indicaron desde la cartera, las infecciones suelen ocurrir en mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años.

“Lo que va del año, si comparamos con el mismo período del año pasado, hay un aumento de casos que promedialmente llegan a un 40% los notificados”, sostuvo Susana Cabrera, del Ministerio de Salud Pública. “Es un tema que nos viene preocupando desde hace varios años”, indicó.

Los prestadores de salud designaron un referente técnico que aborda y gestiona estos casos. “Si no cortamos la cadena de transmisión, si no hay identificación de contactos, estamos tratando a la persona que identificamos, pero no estamos incidiendo en la cadena de transmisión”, explicó.

un bolido ingreso a la atmosfera uruguaya a muy alta velocidad: experto explico el fenomeno
Seguí leyendo

Un bólido ingresó a la atmósfera uruguaya a muy alta velocidad: experto explicó el fenómeno

Desde la cartera informaron el impacto que puede tener la sífilis durante el embarazo y detallaron las afectaciones que puede provocar al bebé.

"Si no se detecta a tiempo, puede llevar a una sífilis congénita, puede llevar a muerte neonatal, a abortos, puede llevar a que ese recién nacido nazca con sífilis" y los trastornos consecuentes, pero "también se puede curar", dio.

BEBES SIFILIS

Temas de la nota

Lo más visto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de $1 en gasoil
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido
ESTADOS UNIDOS

Prisión para director estadounidense por estafa: la serie que filmó en plaza Independencia en Montevideo nunca salió

Te puede interesar

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
Imputaron por homicidio agravado por el vínculo al hombre detenido por el crimen de su pareja en la Aguada
PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron por homicidio agravado por el vínculo al hombre detenido por el crimen de su pareja en la Aguada
Foco Uy video
CONFERENCIA DE PRENSA

Marcelo Bielsa: "No puedo justificar la posición que obtuvimos" y "la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente"

Dejá tu comentario