"Un aterrizaje forzoso era lo único que teníamos por delante", dijo el piloto de la avioneta Aeromás

Contó que de lunes a viernes realizan transporte de carga y siempre viajan dos pilotos en el avión. “Era un vuelo completamente normal, hasta que súbitamente sentimos un ruido muy fuerte en el motor, lo que, obviamente era algo catastrófico que estaba pasando”, dijo. Y añadió: “Enseguida comprendimos de que era una situación muy grave por ser en horas de la noche y ser un avión con un solo motor”.

Explicó que en la aviación no hay nada improvisado, siempre hay un procedimiento para cada situación. Siempre entrenan para situaciones de riesgo. Al momento de la emergencia se encontraban a 36 kilómetros de la ciudad de La Plata, ese era el aeropuerto más cercano que tenían, pero el viento no les permitió aterrizar allí. Tras darse cuenta que no podían llegar a La Plata, activaron el plan b "que no era el mejor, que era aterrizar en una zona desconocida", dijo.

Canedo señaló que cuando las luces se hicieron sobre terreno, vieron que había árboles, pero ya era tarde. Explicó que el avión pegaba con un ala y con la otro e iba perdiendo energía y desacelerando por lo que el impacto iba a ser menor.