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astronomía

Un asteroide de gran tamaño pasará cerca de la Tierra el sábado

El asteroide alcanzará su punto más cercano a la Tierra el sábado a las 8:14 de Uruguay, desplazándose a una velocidad de 32.040 km/h.

Crédito: Envato.

Crédito: Envato.

Un asteroide pasará cerca de la Tierra el sábado sin riesgo de colisión y podrá observarse con pequeños telescopios o binoculares potentes, informó el miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA).

"Un acercamiento a la Tierra de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años, aunque esta vez la Luna, brillante y cercana, podría dificultar su observación en el momento" en que el asteroide se encuentre más próximo, advirtió Juan Luis Cano, de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, citado en un comunicado.

Descubierto en 1997 y denominado (152637) 1997 NC1, este cuerpo rocoso tiene un tamaño estimado entre 750 y 1.650 metros, según los cálculos basados en la estimación de la cantidad de luz solar que refleja.

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No obstante, según otras estimaciones, podría ser más pequeño, precisa la ESA.

El asteroide alcanzará su punto más cercano a la Tierra el sábado a las 11:14 GMT (8:14 hora uruguaya), desplazándose a una velocidad de 8,9 km/seg (equivale a 32.040 km/h).

En ese momento se encontrará a 2.559.461 kilómetros de nuestro planeta, es decir, a 6,66 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo que la probabilidad de impacto es nula.

El asteroide será observable desde las regiones del hemisferio norte durante su fase de aproximación, prácticamente desde todo el mundo en el momento de máxima cercanía, y únicamente desde el hemisferio sur cuando se aleje de la Tierra.

En las regiones del mundo donde sea de noche, podrá contemplarse teóricamente con pequeños telescopios e incluso con binoculares de gran tamaño, señala la ESA.

FUENTE: AFP.

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