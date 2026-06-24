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el pronóstico de Nubel Cisneros

Miércoles helado y con mínimas bajo cero en gran parte del país; el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos días

Nubel Cisneros prevé días muy fríos, helados, con posibilidad de chaparrones de aguanieve en el sureste y este del país. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé días muy fríos, helados, con posibilidad de chaparrones de aguanieve en el sureste y este del país.

Este miércoles amaneció con heladas en el sur, sureste, este y noreste del país, con mínimas bajo cero, como en Lavalleja, que llegó a -3º, según el registro de Meteorología.

De acuerdo al pronóstico del meteorólogo de Subrayado, la mañana de este miércoles comienza muy fría aún, con probabilidad de chaparrones de aguanieve principalmente en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo frío con abundante nubosidad y marcado descenso de temperatura en la noche.

muy frio, helado, con minimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa nubel cisneros
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Muy frío, helado, con mínimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa Nubel Cisneros

El jueves se espera una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

El viernes tendremos un inicio de jornada muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con buena presencia de sol, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

Miércoles 24

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 2º

Jueves 25

Zona Norte: máxima 16º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º

Viernes 26

Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 15º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 6º

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Miércoles helado y con mínimas bajo cero; el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos días
el pronóstico de Nubel Cisneros

Miércoles helado y con mínimas bajo cero; el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos días

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