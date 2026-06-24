Nubel Cisneros prevé días muy fríos, helados, con posibilidad de chaparrones de aguanieve en el sureste y este del país.
Miércoles helado y con mínimas bajo cero en gran parte del país; el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos días
Nubel Cisneros prevé días muy fríos, helados, con posibilidad de chaparrones de aguanieve en el sureste y este del país. Los detalles día a día.
Este miércoles amaneció con heladas en el sur, sureste, este y noreste del país, con mínimas bajo cero, como en Lavalleja, que llegó a -3º, según el registro de Meteorología.
De acuerdo al pronóstico del meteorólogo de Subrayado, la mañana de este miércoles comienza muy fría aún, con probabilidad de chaparrones de aguanieve principalmente en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo frío con abundante nubosidad y marcado descenso de temperatura en la noche.
Muy frío, helado, con mínimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa Nubel Cisneros
El jueves se espera una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.
El viernes tendremos un inicio de jornada muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con buena presencia de sol, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
Miércoles 24
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 2º
Jueves 25
Zona Norte: máxima 16º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º
Viernes 26
Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º
Zona Sur: máxima 15º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 6º
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