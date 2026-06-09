Un árbitro somalí fue bajado del Mundial porque EEUU le negó el ingreso; FIFA dijo que no puede influir en la decisión

El galardonado árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue apartado del Mundial 2026, que se inicia el jueves, tras habérsele negado la entrada a Estados Unidos, informó la FIFA este lunes.

"La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos", declaró un vocero del organismo a la AFP.

La FIFA subrayó que no tenía capacidad para influir en la decisión, la cual, según afirmó, es competencia exclusiva de Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial, junto a México y Canadá.

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento", señaló el portavoz.

Por su parte, la policía de fronteras estadounidense (CBP) explicó a la AFP que "el 6 de junio, un ciudadano somalí llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente del aeropuerto internacional de Estambul... Durante los trámites, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una etapa de rutina".

"Al término de la inspección, el viajero, un árbitro para la Copa del Mundo, fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio", añadió la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.

De buen ánimo

"A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y concentrado en los próximos desafíos de mi carrera como árbitro", dijo el árbitro somalí en un comunicado enviado a la AFP.

"Quisiera agradecer a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y prometo mantener mi nivel de arbitraje mientras me concentro en el futuro".

Abdulkadir Artan también agradeció en el comunicado a "la familia del fútbol por sus mensajes y desear a mis colegas el mayor de los éxitos durante el Mundial, y espero volver a reunirme con ellos en futuras competiciones".

Somalia defiende "integridad" del árbitro

El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia defendió este martes "la integridad" del árbitro somalí Omar Artan, y mostró su "apoyo inquebrantable".

Pese a las "intensas gestiones diplomáticas y a las negociaciones con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos y FIFA, con el objetivo de llegar a una resolución inmediata", "lamentablemente no fue posible lograr un resultado positivo", lamentó la institución en un comunicado.

El Ministerio de Deportes somalí afirmó su "plena confianza en su integridad, profesionalismo y contribución continua al desarrollo del fútbol tanto en Somalia como a escala internacional", y le mostró su "apoyo inquebrantable".

Respetado en África

Horas antes, Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, había dicho a la AFP que el árbitro disponía de un visado en regla.

Abdulkadir Artan "figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play", lamentó Ciise Aden Abshir.

El referí debía ser el primer somalí en dirigir en una Copa del Mundo.

Con 34 años, formaba parte de los 52 árbitros seleccionados para llevar el silbato en el Mundial 2026, el primero que se organiza en tres países y en el que participan 48 selecciones.

Titular del estatus de la FIFA desde 2018, arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

Somalia se halla en el punto de mira de Donald Trump.

A finales de noviembre, el presidente estadounidense lo calificó de "país podrido" y manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de expulsión.

FUENTE: AFP.