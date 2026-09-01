Orsi convocó a cumbre política con intendentes de partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio

El presidente Yamandú Orsi convocó a intendentes blancos, colorado y frenteamplistas a una cumbre la semana próxima en Colonia para tratar varios asuntos políticos, dijeron a Subrayado dirigentes partidarios.

El encuentro se hará mientras persiste el debate sobre la asistencia de parte de la oposición a una convocatoria de Orsi para considerar la presentación de Uruguay en Nueva York ante responsables de inversiones financieras. El Partido Nacional comunicó que se negaba a participar, por considerar que la invitación no se correspondía con las acusaciones políticas al líder blanco Luis Lacalle Pou.

El encuentro del presidente con los jefes de gobiernos departamentales está previsto para el jueves 10 al mediodía en la estancia presidencial de Anchorena.

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“Es un encuentro de agenda abierta”, dijo a Subrayado uno de los informantes.

Agregaron que el impacto ambiental de las lluvias y los preparativos para cada zona “estarán sobre la mesa” y que también está previsto “una puesta a punto de lo que sigue en la gestión del gobierno”, así como la administración de recursos económicos para las intendencias.

Los intendentes convocados son: Emiliano Soravilla (Artigas), Francisco Legnani (Canelones), Christian Morel (Cerro Largo), Guillermo Rodríguez (Colonia), Felipe Algorta (Durazno), Diego Irazabal (Flores), Carlos Enciso (Florida), Daniel Ximénez (Lavalleja), Miguel Abella (Maldonado), Mario Bergara (Montevideo), Nicolás Olivera (Paysandú), Guillermo Levratto (Río Negro), Richard Sander (Rivera), Alejo Umpiérrez (Rocha), Carlos Albisu (Salto), Ana Bentaberri (San José), Guillermo Besozzi (Soriano), Wilson Ezquerra (Tacuarembó) y Mario Silvera (Treinta y Tres).