RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO EL GENERAL

Un adolescente y un mayor imputados por el asesinato a tiros de un hombre en una boca de drogas en Colonia

El hecho ocurrió en la noche del viernes 31 de octubre. El tiroteo dejó a dos hombres baleados y uno de 30 años falleció este domingo.

colonia-del-sacramento-ciudad-cartel-acceso

Un adolescente y un mayor de edad fueron imputados este lunes por el homicidio de un hombre de 30 años asesinado a tiros en una boca de venta de drogas en el barrio El General de Colonia del Sacramento.

El hecho ocurrió en la noche del viernes 31 de octubre. El tiroteo dejó a dos hombres baleados y uno falleció este domingo.

La fiscal de Colonia de 1º turno, Carla Larrosa, logró la formalización de la investigación con respecto a ambos por homicidio muy especialmente agravado y tentativa de homicidio. El adolescente irá a dependencia de INISA en régimen de privación de libertad y el mayor a prisión preventiva; ambos por 120 días.

investigan homicidio de un hombre hallado herido de bala cerca del estadio municipal de la coronilla
Seguí leyendo

Investigan homicidio de un hombre hallado herido de bala cerca del Estadio Municipal de La Coronilla

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
Policiales

Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana

Te puede interesar

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
Policía despliega operativo en puntos calientes del barrio Marconi donde se registran homicidios
REPUBLICANA CON BLINDADOS

Policía despliega operativo en "puntos calientes" del barrio Marconi donde se registran homicidios
Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas video
DOS ENFERMERAS CONDENADAS

Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas

Dejá tu comentario