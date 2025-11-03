Un adolescente y un mayor imputados por el asesinato a tiros de un hombre en una boca de drogas en Colonia

Un adolescente y un mayor de edad fueron imputados este lunes por el homicidio de un hombre de 30 años asesinado a tiros en una boca de venta de drogas en el barrio El General de Colonia del Sacramento.
El hecho ocurrió en la noche del viernes 31 de octubre. El tiroteo dejó a dos hombres baleados y uno de 30 años falleció este domingo.
La fiscal de Colonia de 1º turno, Carla Larrosa, logró la formalización de la investigación con respecto a ambos por homicidio muy especialmente agravado y tentativa de homicidio. El adolescente irá a dependencia de INISA en régimen de privación de libertad y el mayor a prisión preventiva; ambos por 120 días.
