Investigan homicidio de un hombre hallado herido de bala cerca del Estadio Municipal de La Coronilla

La víctima tenía antecedentes judiciales y estaba prófugo de la Justicia ante una denuncia por una situación de violencia doméstica y género.

La Policía de Rocha investiga un homicidio ocurrido en la noche del domingo en el balneario La Coronilla. Un vecino alertó a la Policía de una persona herida de arma de fuego en inmediaciones del Estadio Municipal de La Coronilla.

Cuando los efectivos llegaron al lugar corroboraron que se trataba de una escena de homicidio y de las actuaciones se hizo cargo la Dirección de Investigaciones y Policía Científica. Además, se informó a la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes. En la escena, fueron recabados varios indicios.

El hombre tenía antecedentes judiciales y estaba prófugo de la Justicia ante una denuncia por una situación de violencia doméstica y género, informó el coordinador de la Jefatura de Policía de Rocha, Luis Giménez.

Un adolescente y un mayor imputados por el asesinato a tiros de un hombre en una boca de drogas en Colonia
