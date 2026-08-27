Un adolescente de 17 años fue imputado por el quíntuple homicidio cometido en julio en el barrio El Monarca

Un adolescente de 17 años fue imputado este jueves por el quíntuple homicidio cometido el 10 de julio en el barrio El Monarca. Como medida cautelar se dispuso su internación de dependencias del Inisa hasta el dictado de la sentencia definitiva. El plazo máximo del proceso es de 150 días, hasta el 24 de enero de 2027.

El juez penal de adolescentes, Enrique Falco, a pedido de la Fiscalía especializada, dispuso la formación de la investigación con respecto al detenido por cinco infracciones gravísimas a la ley penal tipificada como un delito de homicidio muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, todos en régimen de reiteración real.

El adolescente fue detenido este mediodía por personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos en el marco de los operativos realizados en el barrio la Chancha de Montevideo.

En el caso trabajan en coordinación las Fiscalías de Homicidios y de Adolescentes de 3º turno.

EL CRIMEN

El quíntuple homicidio ocurrió en una casa del barrio El Monarca, en Montevideo, donde se encontraba parte de la familia de los Suárez, un grupo criminal que opera en Villa Española. Las víctimas fueron dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 y su hija, una adolescente de 14 años, que había quedado gravemente herida y murió más tarde en un centro médico.

Según la reconstrucción de Subrayado, cuatro personas llegaron al lugar en dos motos. Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron al grito de "Policía", tras lo cual se escucharon varios disparos. Los tres hombres eran hermanos y tenían antecedentes penales, mientras que la mujer de 32 años era suegra de uno de ellos. La familia se había mudado desde Villa Española hacía algunos meses y había mantenido enfrentamientos con el grupo de los Albín. Los Suárez de esta investigación no tienen relación con Luis "Betito" Suárez, del Cerro.