Un adolescente de 14 años está internado grave luego de ser apuñalado en Salto

El padre hizo la denuncia y el parte médico indica que el menor está estable pero con riesgo de vida. Foto: Subrayado. Archivo.

Un adolescente de 14 años se encuentra internado en grave estado pero estable en el hospital de Salto, luego de que el viernes de noche fue apuñalado en el abdomen en el barrio Caballero, según informó la Policía.

Tras ser herido, el padre trasladó al menor al hospital y denunció el hecho ante la Policía. Dijo que un hombre le dio un puntazo con un arma blanca a su hijo, sobre la calle Paraguay.

El parte médico indicó: “Herido de arma blanca en el abdomen, pasa a Pediatría, encontrándose estable, pero con riesgo de vida”.

De momento, la Policía no informó sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque. La Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto está en busca del responsable.

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