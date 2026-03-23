El Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó venta de alimentos y bebidas con exceso de sodio, azúcares y grasas casi en la mitad de las cantinas de liceos y UTU en el interior del país, según información de la cartera consignada por El País.
Ultraprocesados en cantinas de liceos: MSP fiscaliza, recomienda y trabaja para revertir irregularidades detectadas
La autoridad sanitaria busca que las instituciones educativas públicas cumplan con la normativa que prohíbe la comercialización de alimentos y bebidas con octógonos.
La directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, indicó que la fiscalización busca que se cumpla la reglamentación que prohíbe la venta de productos ultraprocesados con octógonos y que el dato de incumplimientos es parte de la información habitual que tiene la Dirección de Fiscalización de ministerio.
Nozar sostuvo que el MSP trabaja en adecuar el proceso de calidad de los alimentos y afirmó que a veces se comercializan por falta de información de los centros. Tras detectar irregularidades, se realizan recomendaciones, se trabaja para revertirlas y se vuelve a inspeccionar.
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