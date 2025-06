Ulises sobre Tato en Gran Hermano: "¿De qué trabajás después si no fuiste vos en el reality?"

Los bandos hablan de lo que han sido estos meses, de lo que será la final y de lo que esperan de la vida después. Así, en una charla entre Ulises, Selva, Devi y Eugenia, despotricaron contra el uruguayo por considerar que no fue completamente él en estos meses.

Desde actuar hasta modelar, los jugadores coincidieron que la instancia que llega uno en la casa no garantiza tener un trabajo luego. Fue entonces que se refirieron a la personalidad de Tato y sus conductas durante el reality.

"¿De qué trabajás después si no fuiste vos en el reality?", expresó Ulises. "Todo está armado cuando habla de su vida. No hay nada natural", agregó Eugenia. "Al comienzo decía que bien que habla, después me cansé", entonces aportó Devi.

"Si quiere dedicarse a lo artístico va a tener que buscar otra profesión", consideraron.