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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Udelar solicitó a la INDDHH revisar la definición oficial de antisemitismo que utiliza el Estado uruguayo

El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, pidió una reunión con la institución para plantear el tema.

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La Universidad de la República solicitó a la Institución Nacional de Derechos Humanos revisar la definición oficial de antisemitismo que utiliza el Estado uruguayo.

El rector Héctor Cancela pidió una reunión con la institución para plantear que Uruguay cambie su definición oficial de antisemitismo.

Desde 2020, el Estado uruguayo utiliza la definición de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto. Una definición que algunos académicos y organismos cuestionan porque incluye ciertas críticas a las políticas del gobierno de Israel dentro de lo que podría considerarse antisemitismo.

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La Udelar dice que eso afecta la libertad de expresión. Y propone adoptar otra definición, más acotada: la Declaración de Jerusalén, que limita el antisemitismo estrictamente a la discriminación o violencia contra judíos por el hecho de ser judíos.

Dependiendo de qué definición adopte el Estado, una protesta, una declaración sindical o una resolución universitaria puede quedar —o no— bajo el paraguas del antisemitismo.

Es un debate que divide a gobiernos y universidades en todo el mundo y que la Udelar quiere instalar.

Gacetilla de prensa - Rector de la Udelar solicita reunión con INDDHH por definición de Antisemitismo

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