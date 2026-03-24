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Tuberculosis: en 2025 la letalidad fue la más baja en 23 años, aunque siguen niveles altos de contagio

El MSP informó que la letalidad cayó a 8,5% y que hubo una reducción de 25% en los fallecidos, pero advirtió que la enfermedad sigue siendo un problema.

Foto: Presidencia. Gabriela Amaya, directora Programa Nacional Tuberculosis.

Foto: Presidencia.

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En el Día Mundial de la Tuberculosis, el Ministerio de Salud Pública presentó su informe anual y destacó que en 2025 la letalidad de la enfermedad en Uruguay fue de 8,5%, el valor más bajo registrado en los últimos 23 años.

La directora del Programa contra la Tuberculosis, Gabriela Amaya, informó además que el número de fallecidos disminuyó 25% respecto al año anterior.

Pese a la mejora, las autoridades advirtieron que la situación sigue siendo preocupante. En los últimos 16 años, entre 2009 y 2025, las muertes se mantuvieron entre 99 y 150 por año, y aunque en 2025 bajaron, continúan en niveles elevados para una enfermedad que es prevenible y curable. Desde 2015, la letalidad se ubicaba entre 11% y 12% y descendió de forma progresiva hasta el nivel actual.

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En 2025 se notificaron 1.450 casos de tuberculosis en el país. El 70% corresponde a hombres y el 68% de los pacientes tiene entre 15 y 54 años, mientras que el 23% supera los 54 años.

El área metropolitana concentra la mayor transmisión, con el 78% de los casos a nivel nacional. Dentro del departamento, los cinco municipios de la periferia reúnen el 59% de los casos de Montevideo y el 36% del total del país, seguidos por departamentos del litoral y la frontera norte.

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