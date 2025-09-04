Tuana sobre violencia vicaria: "Situación de extrema angustia" para mujeres y "principales dañados son hijos e hijas"

La directora de la Asociación Civil El Paso, Andrea Tuana, habló de la importancia de difundir rápidamente la búsqueda de personas sustraídas, como el caso que se está desarrollando en el litoral, donde un hombre secuestró a sus dos hijos de 2 y 6 años. Además, se refirió al hecho como uno de violencia vicaria y dijo que "hay muchas maneras" de ejercerla.

"Este tipo de casos donde secuestran a los hijos, incluso hay casos muy lamentables donde los terminan asesinando, son los casos más extremos. Hay distintas maneras de ese ejercicio de violencia, que mantiene en vilo y mantiene en una situación de extrema angustia, a esas mujeres. Obviamente los principales dañados son los hijos e hijas", explicó Tuana.

Sobre cómo actuar en estos casos, resaltó que es "muy importante esos primeros momentos, una actuación inmediata en la búsqueda, pero también una alerta a la población, para que cualquier persona que pueda haber visto, que pueda saber, que pueda conocer a alguien que conozca esa persona, puedan intervenir obviamente de una manera ordenada, en el sentido de no estar todo el mundo saliendo a buscar de cualquier forma, pero sí muy alertas y atentos". Lo importante es "llegar a la pista", al "dato".

