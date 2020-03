Trump y Bolsonaro quieren ampliar acuerdos económicos y políticos con Lacalle Pou

Sin embargo, el nuevo presidente piensa en un Tratado de Libre Comercio (TLC), incluso por fuera del Mercosur.

Así lo informa Búsqueda citando fuentes de dos de los tres gobiernos involucrados.

Trump telefoneó el día 7 de marzo a Lacalle Pou para trasmitirle su voluntad de lograr un "mayor acercamiento"

Por un acuerdo militar, Trump y Bolsonaro estuvieron reunidos en esa jornada en Florida, Miami, y el nuevo gobierno de Uruguay estuvo en la conversación .

Según The New York Times, los mandatarios también hablaron de un eventual TLC ya que Estados Unidos no tiene acuerdos con países del Mercosur, pese a que se ha hablado de su análisis en los últimos 20 años.

Lacalle ya había manifestado su intención de un TLC en otra conversación mantenida con el secretario de Estado Mike Pompeo.

El funcionario estadounidense quedó muy satisfecho de las coincidencias con el presidente uruguayo, a quien le preguntó por su posición sobre Venezuela.

El gobernante sudamericano le confirmó lo mismo que dijo en campaña: "Venezuela es una dictadura".

Pompeo destacó la conversación mantenida en Twitter con Lacalle Pou, quien le anticipó que Uruguay dejaría el llamado "Mecanismo de Montevideo" para una salida negociada para la crisis de Venezuela.

El mandatario uruguayo dijo tener mayores coincidencias con el Grupo de Lima, que apoya a Juan Guaidó como presidente encargado.

También le comunicó su apoyo a Luis Almagro en su lucha por la releección en la OEA.

Kennet George, el enviado de Trump a la asunción presidencial, también habló con Lacalle Pou sobre el inicio de conversaciones para tratados más amplios en lo comercial y político.

"Estuvimos muy cerca", le dijo George a Lacalle aludiendo a las tratativas existentes con el primer gobierno de Tabaré Vázquez. "No fue por nosotros que no se firmó".