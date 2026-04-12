Trump ordenó a su Armada que bloquee la navegación por el estrecho de Ormuz

Donald Trump ordenó este domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la "inflexible" negativa de Irán a detener su plan nuclear en la conversaciones de paz en Islamabad.

Aunque reconoció que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había mostrado firme en este punto.

También que había fallado en reabrir el estrecho de Ormuz, una condición clave para el cese al fuego de dos semanas.

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"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", dijo Trump en Truth Social.

Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el pasado 28 de febrero.

"Cualquier iraní que nos dispare será ENVIADO AL INFIERNO", agregó.

Trump insinuó que "otros países" participarán en el bloqueo del estrecho, sin dar más detalles.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dejó Pakistán sin acuerdo en las negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní, Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979.

"Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta", dijo.

El encuentro tenía como fin consolidar el frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas anunciado por Washington y Teherán.

Trump cuestionó a Irán por decir que iban a reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de la producción de petróleo mundial antes del conflicto en Oriente Medio, "a sabiendas" de que no iban a cumplir su promesa.

"Dicen que pusieron minas en el agua, aun cuando toda su Armada, y la mayoría de sus 'lanzadores de minas', han sido completamente volados por los aires. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo?", dijo Trump.

"Tal y como prometieron, ¡más les vale ponerse manos a la obra para que esta vía navegable internacional se abra cuanto antes!".

Y amenazó China con nuevos aranceles "asombrosos" si brinda apoyo militar a Irán.

"Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News.

El sábado, el ejército de Estados Unidos anunció que dos de sus buques de guerra habían transitado el estrecho como comienzo de una operación de desminado y reapertura de la vía marítima.