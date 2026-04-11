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guerra en medio oriente

Donald Trump dice que Estados Unidos comienza "proceso de desbloqueo" de Ormuz

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", dijo en referencia a "China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros".

AFP

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Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos había iniciado "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz", y arremetió de nuevo contra los países que, según él, no hacen nada para garantizar la seguridad en esta vía clave para el comercio de hidrocarburos mundial bloqueada por Irán.

Esta afirmación del presidente estadounidense se da en momentos en que Irán y Estados Unidos comienzan negociaciones de paz en Islamabad.

"Ahora iniciamos el proceso para desbloquear el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

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Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto"

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió.

Según el medio Axios, que cita a un alto funcionario estadounidense, varios buques de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado.

Fue una operación destinada a dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho, precisó el medio.

Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, "cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE".

"Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda 'chocar' contra una de sus minas marinas" en el estrecho de Ormuz, aseguró el presidente.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.

FUENTE: AFP

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