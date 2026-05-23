MEDIO ORIENTE

Trump dijo que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos también advirtió de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" que ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado en una entrevista a la CBS que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, Trump también advirtió de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" que ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.

Altos funcionarios de Estados Unidos e Irán dijeron el sábado que podrían estar cerca de un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en Oriente Medio, con divergencias que persisten en el tema nuclear.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su optimismo, justo cuando el jefe del ejército de Pakistán, un negociador clave entre Estados Unidos e Irán, abandonó Teherán tras casi dos días de conversaciones con altos dirigentes iraníes.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní también afirmó que un borrador de acuerdo podría, por fin, estar cerca.

"Nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas", declaró el portavoz de Exteriores, Esmail Baqai, en la televisión estatal.

Se refirió a este avance por la paz como una "tendencia hacia un acercamiento", pero dijo que "esto no significa necesariamente que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes".

FUENTE: AFP

