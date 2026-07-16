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Trump asistirá el domingo a la final del Mundial entre Argentina y España, confirma la Casa Blanca

"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Foto: AFP. Gianni Infantino y Donald Trump.

Foto: AFP. Gianni Infantino y Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, informó el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", dijo Leavitt en rueda de prensa.

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AFP
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Trump dice que EEUU "arrasará por completo" a Irán si lo asesinan

FUENTE: AFP.

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