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Trump dice que EEUU "arrasará por completo" a Irán si lo asesinan

El líder supremo iraní juró vengar la muerte de su padre, que fue asesinado en ataques israeloestadounidenses en febrero y prometió vengar "la sangre pura".

AFP

AFP

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró vengar la muerte de su padre, Alí Jamenei, asesinado a finales de febrero en los ataques israeloestadounidenses, tras los bombardeos mutuos de esta semana pese a la firma de un memorando de acuerdo.

El texto del ayatolá está fechado el viernes y constituye su primera declaración desde el funeral de su padre, celebrado esta semana.

En él, Mojtaba Jamenei promete vengar "la sangre pura" del exdirigente, así como la de "todos los mártires" de las "dos guerras" que enfrentaron a la república islámica con Israel y Estados Unidos.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.
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"Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente", sostiene.

Asimismo, apuntó en tono acusatorio a "asesinos criminales y deshonrosos", y aseguró que los nombres de los responsables "figuran en una lista".

El viernes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más aniquilar a Irán si eso ocurriera.

"1.000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!", escribió Trump en su red Truth Social.

"Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un período de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán", añadió.

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