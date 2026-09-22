Trump amenaza con usar su "poderío militar" para defender sus intereses en América y todo el Hemisferio Occidental

Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), martes 22 de setiembre de 2026. Foto: captura de transmisión oficial.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habló este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en un discurso en el que habló de Irán, Rusia, Ucrania, Venezuela, Cuba, México, el narcotráfico y la Inteligencia Artificial, y aseguró que no dudará en utilizar su “poderío militar” para defender los intereses de su país en cualquier lugar del mundo, en particular sobre América y todo el Hemisferio Occidental.

Así lo dijo tras hablar de Venezuela y celebrar la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año.

“Estamos trabajando con los líderes de Venezuela para tener un futuro mejor para Venezuela”, dijo Trump, y destacó que “tras la caída de Maduro se liberaron cientos de presos políticos”.

Aquí también mencionó el acuerdo petrolero que cerró con el gobierno de Delcy Rodríguez, al que calificó como “el mayor trato jamás firmado”, que garantiza para Estados Unidos “las mayores reservas del mundo” de crudo.

En este punto es que amenazó con utilizar su “poderío militar”: “Estados Unidos no permitirá que haya ninguna amenaza en el Hemisferio Occidental y si es necesario utilizaremos nuestro poderío militar para evitarlo”.

“Estamos ejerciendo nuestro poderío militar en la región y en la zona del mundo donde sea necesario”, agregó, y sentenció: “Haremos lo que sea necesario para defender a Estados Unidos en América, Europa o donde sea”.

"Cuba caerá"

En este punto Trump mencionó al narcotráfico y los carteles de México, y recordó los ataques contra barcos que transportaban droga hacia Estados Unidos.

También habló de Cuba y aseguró que “caerá”, aunque no dijo cómo ni cuándo. “El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás. Cuba caerá”, dijo ante los líderes del mundo en la Asamblea de la ONU.

Agregó que Cuba “es un Estado fallido, fracasado y va a caer”, y agregó que su secretario de Estado Marco Rubio “está negociando”.

“Cuba tiene lazos con los comunistas de Estados Unidos. No vendrán a Estados Unidos, la libertad vendrá a Cuba y la seguridad a México”, concluyó.

"Aniquilar" a Irán o firmar un acuerdo

Trump volvió a hablar de Irán y aseguró que debe decidir entre cerrar un acuerdo con esa república islámica o “llevarla al infierno”.

“Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear. Les ofrecí ayuda económica para dejar el plan nuclear pero se negaron”, dijo, y amenazó: “O llegamos a un acuerdo o los aniquilo, los aniquilo, sin esperanza de futuro”.

“Lo único importante es que Irán nunca tenga un arma nuclear”, insistió. “Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones”, en referencia a las legislativas previstas en Estados Unidos en noviembre.

Dos bases militares en Groenlandia

En su discurso ante Naciones Unidas Trump anunció que construirá dos bases militares en Groenlandia, tras el acuerdo al que llegó con sus autoridades locales y las de Dinamarca.

“Estados Unidos construirá dos grandes bases militares en Groenlandia en virtud de un acuerdo con Dinamarca que se firmará el martes”, adelantó.

“Iniciaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en los lugares apropiados. Construiremos dos bases militares muy importantes”, agregó.

Un acuerdo "pronto" entre Rusia y Ucrania

El presidente estadounidense aseguró además que un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra llegará "rápidamente", antes de lo que se espera.

“Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y vamos a lograr ese acuerdo. Va a suceder, creo, más rápido de lo que la gente cree. Están hartos”, dijo Trump.

Inteligencia Artificial no, será Súper Inteligencia

Trump terminó su discurso hablando de la Inteligencia Artificial. Anunció que de ahora en más Estados Unidos utilizará el término “súper inteligencia”, SI, para referirse a la IA. Y aseguró que no le pondrá freno.

“Artificial hace referencia a algo falso, pero no lo es. Nada de IA va a ser la súper inteligencia. Bienvenidos al nuevo mundo de la súper inteligencia, guión, IA”, dijo Trump, y anunció que en todos los documentos oficiales de su gobierno ya no se pondrá IA, sino SI, por “súper inteligencia”.

“Los mismos que decían que íbamos a morir por el cambio climático, ahora dicen que será la IA. Son los mismos”, criticó, y agregó: “quien gane la carrera de la SI ganará, y nosotros estamos superando con creces a China”.

En este punto aseguró que no le pondrá freno al desarrollo de la IA, aunque sí tendrá supervisión de su gobierno.

“No voy a asfixiar en absoluto algo que va a ser superior a la revolución industrial. No solo vamos a alentar la SI, supervisada, pero no le vamos a poner freno. Estados Unidos nunca fue un país que se eche para atrás, por más estremecedora que sea la situación”, concluyó.