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ORIENTE MEDIO

Trump amenaza con destruir cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo de los puertos

El comando central de Estados Unidos para Oriente Medio precisó que se autorizará la circulación de buques que no salgan de Irán ni se dirijan hacia este país.

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Donald Trump amenazó con "eliminar" cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos y que entró en vigor este lunes.

Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir del lunes a las 14:00 GMT después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran.

Para Irán este bloqueo es "ilegal" y un acto de "piratería", y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo "estará a salvo" de represalias.

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La respuesta de Trump llegó de inmediato. "Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato", dijo en su red Truth Social.

El anuncio del bloqueo volvió a disparar los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril, y sumió de nuevo a los mercados mundiales en la incertidumbre.

Según detalló Trump en Truth Social, el bloqueo se impondrá a todos los navíos que entren y salgan de los puertos iraníes.

El comando central de Estados Unidos para Oriente Medio precisó que se autorizará la circulación de buques que no salgan de Irán ni se dirijan hacia este país.

FUENTE: AFP

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