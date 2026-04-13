Orsi sobre triple homicidio: "No nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento, tengan gente con estas características"

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este lunes en Treinta y Tres por el triple homicidio que cometió un policía el viernes de la semana pasada en Montevideo, cuando mató a su expareja y a los padres de ella, y se suicidó.

“Es inaceptable, son esas cosas que, cómo se te escapan, cómo se nos escapan esas cosas. Tiene que ver con salud mental, tiene que ver con violencia de género y tiene que ver con algunos cuidados que no siempre los tenemos, me parece”, dijo Orsi.

Consultado sobre si cree que falló el Estado en este caso, el mandatario respondió: “Y si, capaz que pasa igual, pero no nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento, tenga gente con estas características, que hay una historia de violencia y una personalidad complicada”.

“Pero bueno, son cosas a las que nunca nos tenemos que acostumbrar, pero que sabemos que vienen pasando y que tenemos que, todo esfuerzo que hacemos parece quedarse corto. Hay que seguir trabajando en la violencia de género y de verdad no escatimar esfuerzos”, agregó.

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