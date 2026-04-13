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TRIPLE HOMICIDIO COMETIDO POR UN POLICÍA

Orsi sobre triple homicidio: "No nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento, tengan gente con estas características"

El presidente Orsi fue consultado por el triple homicidio cometido por un policía la semana pasada. “Todo esfuerzo que hacemos parece quedarse corto”, comentó.

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El presidente Yamandú Orsi fue consultado este lunes en Treinta y Tres por el triple homicidio que cometió un policía el viernes de la semana pasada en Montevideo, cuando mató a su expareja y a los padres de ella, y se suicidó.

“Es inaceptable, son esas cosas que, cómo se te escapan, cómo se nos escapan esas cosas. Tiene que ver con salud mental, tiene que ver con violencia de género y tiene que ver con algunos cuidados que no siempre los tenemos, me parece”, dijo Orsi.

Consultado sobre si cree que falló el Estado en este caso, el mandatario respondió: “Y si, capaz que pasa igual, pero no nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento, tenga gente con estas características, que hay una historia de violencia y una personalidad complicada”.

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“Pero bueno, son cosas a las que nunca nos tenemos que acostumbrar, pero que sabemos que vienen pasando y que tenemos que, todo esfuerzo que hacemos parece quedarse corto. Hay que seguir trabajando en la violencia de género y de verdad no escatimar esfuerzos”, agregó.

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