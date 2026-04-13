Lo último en la guerra con Irán tras el bloqueo del estrecho de Ormuz que ordenó Trump con la armada de EEUU

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente Trump dispuso que con la Armada de EEUU se produzca un bloque del estrecho de Ormuz tras el fracaso de la negociación con Irán . Reaccionó China y Europa. El petróleo sube.

El comandante de las fuerzas armadas iraníes, Jatam al Anbiya, afirmó que el bloqueo naval estadounidense, que debería empezar este lunes como muy tarde, es "ilegal" y constituye un acto de "piratería", y advirtió que ningún puerto del Golfo estará a salvo si sus propios puertos son amenazados.

"Si la seguridad de los puertos de la República Islámica en las aguas del Golfo pérsico y el mar de Arabia se ve amenazada, ningún puerto del Golfo pérsico ni del mar de Arabia estará a salvo", señaló en un comunicado leído en la televisión estatal.

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- Precio del petróleo vuelve a aumentar -

Los precios del petróleo se dispararon alrededor del 8% y la mayoría de las bolsas de valores caían este lunes, después de que fracasaron las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Lo mismo ocurriría con el dólar, impulsado por el fuerte aumento de los precios del petróleo.

- Turquía reclama que el estrecho de Ormuz reabra "lo antes posible" -

El canciller turco, Hakan Fidan, reclamó que el estrecho de Ormuz reabra "lo antes posible", después de que las negociaciones entre Teherán y Washington en Pakistán fracasaran.

"Se tienen que llevar a cabo las negociaciones necesarias con Irán, se deben utilizar métodos de persuasión y el estrecho debería reabrir lo antes posible", declaró el ministro a la agencia de prensa estatal Anadolu.

- El Reino Unido "no respalda" el bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz -

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró a la BBC que el Reino Unido "no apoya" el bloqueo naval del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, y que "no va a dejarse arrastrar" a la guerra con Irán; aún cuando Londres ha participado en "acciones defensivas" desde el inicio del conflicto.

- Alemania sentirá durante "mucho tiempo" las consecuencias de la guerra -

En Alemania, las consecuencias de la guerra en Oriente Medio se sentirán durante "mucho tiempo", dijo el jefe de gobierno Friedrich Merz, que anunció además una bajada de la tasa al diésel y la gasolina durante dos meses para paliar la subida de los precios de la energía provocada por el conflicto.

- Bolsas europeas y asiáticas en terreno negativo -

Las principales bolsas europeas se abrieron en rojo este lunes, después de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán se saldaran en fracaso.

En las primeras transacciones, París y Fráncfort bajaban en torno al 1%, Londres perdía -0,62%; Milán, -0,79% y Madrid, -1,25%.

En Asia, los principales índices cerraron la sesión en negativo: el Nikkei de Tokio en -0,74% y el Kospi de Seúl, en -0,86%.

- El bloqueo de EEUU de Ormuz carece de "sentido", denuncia España -

El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz "es algo sin sentido, sin razón", estimó la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en una entrevista en la cadena pública TVE.

"Es algo sin sentido, sin razón. Y esto, pues, es un episodio más de toda esta deriva en la que se nos ha metido" el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Robles.

- China espera que EEUU e Irán no reaviven la guerra tras el fracaso de las negociaciones -

El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, indicó que Pekín "espera que las partes cumplan el acuerdo de alto al fuego temporal, y sigan resolviendo las disputas por medios políticos y diplomáticos, para evitar volver a la guerra.

- Trump dice que no le importa si Irán regresa a las negociaciones-

El presidente Donald Trump dijo el domingo que no le importa si Irán vuelve o no a las negociaciones con Estados Unidos tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán. "No me importa si regresan o no. Si no regresan, estoy bien", dijo Trump a periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a su regreso de Florida.

- Irán ejecutó al menos 1.639 personas en 2025, cifra récord desde 1989 -

Irán ejecutó al menos a 1.639 personas en 2025, la cifra más alta desde 1989, afirmaron dos ONG, que advirtieron de que la república islámica podría utilizar la pena capital de forma aún más extensa tras las protestas de enero y la guerra contra Israel y EEUU.

- Irán reanudará el servicio ferroviario en líneas dañadas por la guerra -

Varias líneas ferroviarias entre grandes ciudades de Irán han sido reabiertas tras trabajos de reparación en tramos dañados durante la guerra con Estados Unidos e Israel, anunció la televisión estatal.

- El Papa no pretende debatir con Trump -

El papa León XIV afirmó que no tiene "la intención de entrar en un debate" con Donald Trump, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense, quien lo acusó de ser "una persona muy liberal", y "un hombre que no cree en detener el crimen".

FUENTE: AFP