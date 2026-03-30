Triplican la formación de los policías: de tres meses pasó a seis y ahora a nueve, dijo el director de Educación Policial

El director de Educación Policial del Ministerio del Interior Henry De León explicó este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10 cómo se adecuó y mejoró la formación de los policías, triplicando el tiempo que dura el curso: antes era de tres meses, lo pasaron a seis y ahora se ampliará a nueve meses.

Los tres meses de formación “no era lo adecuado ni suficiente”, dijo De León, y agregó que se creó una “carrera única de la Policía Nacional”.

Esta carrera, que comienza con el ingreso del agente a la escuela de policía, contará con una especialidad en cibrecrimen “y énfasis en investigación criminal y análisis criminal”.

También habrá materias específicas para la formación del policía con el objetivo de prevenir y atender casos de violencia basada en género.

Temas de la nota policías

educación