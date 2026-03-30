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HENRY DE LEÓN

Triplican la formación de los policías: de tres meses pasó a seis y ahora a nueve, dijo el director de Educación Policial

El director de Educación Policial explicó cómo se realizará la formación de los policías, con nuevas especializaciones como cibercrimen, y mayor énfasis en investigación y análisis criminal.

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El director de Educación Policial del Ministerio del Interior Henry De León explicó este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10 cómo se adecuó y mejoró la formación de los policías, triplicando el tiempo que dura el curso: antes era de tres meses, lo pasaron a seis y ahora se ampliará a nueve meses.

Los tres meses de formación “no era lo adecuado ni suficiente”, dijo De León, y agregó que se creó una “carrera única de la Policía Nacional”.

Esta carrera, que comienza con el ingreso del agente a la escuela de policía, contará con una especialidad en cibrecrimen “y énfasis en investigación criminal y análisis criminal”.

Foto: FocoUy. 
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También habrá materias específicas para la formación del policía con el objetivo de prevenir y atender casos de violencia basada en género.

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