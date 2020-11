Tribunal de Apelaciones rechazó extradición de la contadora Maya Cikurel a Panamá

La extradición fue solicitada por Panamá. Cikurel fue detenida en febrero cuando estaba por viajar a Buenos Aires, y cumplió con arresto preventivo hasta mayo.

La decisión de la jueza María Helena Mainard de rechazar la extradición se debió a un asunto de forma. A su entender, la solicitud debió haberla hecho la autoridad judicial y no el Ministerio Público de ese país.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner, apeló la decisión de Mainard, pero un Tribunal de Apelaciones la rechazó y confirmó la decisión de primera instancia.

El fallo se basó en que la Fiscalía uruguaya no podía presentar el recurso por no ser parte del proceso. La Fiscalía panameña, a quien le correspondía hacerlo, no se presentó, informó este jueves el semanario Búsqueda.

No obstante, Lackner puede presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).