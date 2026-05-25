Tres goles de Luis Suárez y una corrida de 70 metros para decir que está vigente

Tres goles de Luis Suárez, mejor jugador del partido y se lleva la pelota, una vez más. Foto: AFP

El uruguayo Luis Suárez sigue haciendo goles y es protagonista del Inter Miami en una nueva temporada de la MLS de Estados Unidos.

El domingo hizo tres goles en la victoria (con remontada incluida) 6-4 sobre Philadelphia Union.

En el primer gol recibió adentro del área, de espaldas al arco: la paró de pecho, giró y la cruzó la palo más lejano del arquero.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2058696997675114552?s=20&partner=&hide_thread=false GOL! That’s what el Pistolero does. pic.twitter.com/D6CWCmh7aO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 24, 2026

En el segundo gol entró por el segundo palo, sobre la línea del arco y no tuvo más que empujarla para convertir.

El el tercer gol demostró que además puede correr 70 metros y llegar a definir en el arco rival.

Suárez recibió en su cancha una salida rápida del arquero, tocó para un compañero que desbordó por izquierda y corrió hacia el arco rival.

La jugada derivó en un pase a la derecha, dentro del área, remate, rebote y ante la salida del golero rival tocan para el medio, donde ya estaba Suárez pronto para definir. Con toque de zurda anotó el triplete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2058716203309248873?s=20&partner=&hide_thread=false Luis Suarez records his hat trick!



And @InterMiamiCF takes a 5-4 lead over Philly. pic.twitter.com/0NzDGu0902 — Major League Soccer (@MLS) May 25, 2026

Se llevó la pelota y el trofeo a mejor jugador del partido.

Entrevistado en la cancha, le preguntaron por la Selección Uruguaya y el Mundial, que comienza el 11 de junio. Dijo que va a alentar a la Celeste como “un hinchas más” y recordó que si bien dio “un paso al costado” de la Selección por decisión propia, nunca le diría que no a una citación, que ya se sabe no ocurrirá.

"Me sacrifiqué mucho por mi país; di un paso al costado y hoy me toca ser un hincha más de Uruguay", dijo el máximo goleador de la Selección Uruguaya en su historia.