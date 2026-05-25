El uruguayo Luis Suárez sigue haciendo goles y es protagonista del Inter Miami en una nueva temporada de la MLS de Estados Unidos.
Tres goles de Luis Suárez y una corrida de 70 metros para decir que está vigente
Luis Suárez hizo tres goles el domingo para la victoria 6-4 del Inter Miami sobre Philadelphia Union. El tercero tras una corrida de 70 metros que, por si había dudas, mostró su vigencia, aún con 39 años.
El domingo hizo tres goles en la victoria (con remontada incluida) 6-4 sobre Philadelphia Union.
En el primer gol recibió adentro del área, de espaldas al arco: la paró de pecho, giró y la cruzó la palo más lejano del arquero.
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En el segundo gol entró por el segundo palo, sobre la línea del arco y no tuvo más que empujarla para convertir.
El el tercer gol demostró que además puede correr 70 metros y llegar a definir en el arco rival.
Suárez recibió en su cancha una salida rápida del arquero, tocó para un compañero que desbordó por izquierda y corrió hacia el arco rival.
La jugada derivó en un pase a la derecha, dentro del área, remate, rebote y ante la salida del golero rival tocan para el medio, donde ya estaba Suárez pronto para definir. Con toque de zurda anotó el triplete.
Se llevó la pelota y el trofeo a mejor jugador del partido.
Entrevistado en la cancha, le preguntaron por la Selección Uruguaya y el Mundial, que comienza el 11 de junio. Dijo que va a alentar a la Celeste como “un hinchas más” y recordó que si bien dio “un paso al costado” de la Selección por decisión propia, nunca le diría que no a una citación, que ya se sabe no ocurrirá.
"Me sacrifiqué mucho por mi país; di un paso al costado y hoy me toca ser un hincha más de Uruguay", dijo el máximo goleador de la Selección Uruguaya en su historia.
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