Messi salió sentido en el último partido con el Inter Miami antes del Mundial y genera alarma en Argentina

Messi sentido en el partido del Inter Miami de este domingo. Foto: AFP

A menos de tres semanas del Mundial 2026, Lionel Messi encendió las alarmas este domingo al pedir el cambio durante un partido del Inter Miami en la liga norteamericana (MLS) tras sentir, aparentemente, alguna molestia en la pierna izquierda.

El astro argentino, que suele jugar los partidos completos, se retiró caminando de la cancha del Inter en el minuto 73 y se enfiló directamente al vestuario después de que se llevara la mano al muslo izquierdo.

El capitán del Inter, que había dado dos asistencias en la victoria 6-4 ante Philadelphia Union, disputaba su último partido en la MLS antes del parate por el Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

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Argentina debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completará Jordania y Austria.

Ante la prensa, el entrenador de Las Garzas, Guillermo Hoyos, trató de restar importancia al percance de la superestrella y lo tildó de "fatiga".

"Que yo sepa todavía no tenemos informe (médico) sobre eso pero próximamente lo tendremos", dijo el técnico argentino.

Messi "realmente estaba fatigado. En ese sentido, es fatiga", afirmó.

"Estaba cansado, el campo estaba pesado y ante la duda siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue", añadió el entrenador.

Desde el vestuario, el joven Mateo Silvetti tampoco arrojó más luz sobre el estado físico de su compatriota.

"Tengo la misma duda que todos ustedes", dijo el punta a los periodistas. "En ese momento estábamos todos concentrados en el partido, no sabía si era por una lesión o es que estaba cansado".

"Cuando entré (al vestuario) no lo vi, no sé si estaba con la parte médica", afirmó. "Estoy igual que todos como argentino, esperamos que sea lo menos posible, vamos a desearle lo mejor".

Messi se transformará en Norteamérica 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si éste es finalmente seleccionado por el DT del Tri, Javier Aguirre.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, de 38 años -cumple 39 el 25 de junio- salió del partido tras recibir atención al borde de la cancha en la pierna izquierda y después de una corta conversación con el entrenador.

Las primeras imágenes del malestar de Messi quedaron en evidencia en el minuto 70, luego pasaron tres minutos en los que bajo la lluvia caminó la cancha hasta tomar la determinación de abandonar el juego.