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MONTEVIDEO

Tres detenidos por homicidio de un hombre de 25 años en Ciudad Vieja; uno es menor de edad

El crimen ocurrió en la madrugada de este jueves. La víctima fatal había herido antes a otro hombre en Plaza Independencia.

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A las 4:40 de la madrugada de este jueves un joven de 22 años recibió una puñalada en el cuello con la punta de una botella de vidrio en la plaza Independencia; fue trasladado a un centro asistencial fuera de peligro y, según dijo, fue víctima de una tentativa de rapiña pero no quiso hacer la denuncia policial.

Poco más de una hora después, sobre las 6 de la mañana, quien lo apuñaló resultó también herido de arma blanca en 25 de Mayo e Ituzaingó, en Ciudad Vieja.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
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Homicidio en Ciudad Vieja: apuñalaron a un hombre que antes había herido a un joven en plaza Independencia

Un auto BYD blanco con cuatro personas adentro llegó allí, uno de ellos se bajó y lo apuñaló varias veces. Luego, se fueron del lugar en el auto.

El hombre fue trasladado al Hospital Maciel, donde ingresó grave a CTI y horas después murió, por lo que el caso pasó al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Según las primeras investigaciones de la Policía, el hombre que apuñaló al joven en plaza Independencia es quien luego fue asesinado en la calle Ituzaingó en una presunta venganza de parte de los amigos del primer joven herido.

Los investigadores verificaron que el hombre asesinado coincide en las descripciones y en la vestimenta con la persona que estuvo antes en plaza Independencia.

Policía Científica trabajó este jueves de mañana en la escena en la calle Ituzaingó, donde relevó indicios para esclarecer ambos casos.

Luego, identificó el auto y detuvo a los dos mayores, de nacionalidad peruana. Más tarde, se entregó el adolescente ante la Policía. Buscan a un cuarto participante.

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