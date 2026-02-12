RECIBÍ EL NEWSLETTER
    EMPRESARIALES

    Tres Cruces reafirma su compromiso con la economía circular y el impacto social

    TRES-CRUCES-2
    tres-cruces-toma-aerea-comercial

    Tres Cruces llevó adelante una nueva acción de economía circular junto a Komciencia, con el apoyo logístico de DAC y Grupo Agencia, reafirmando su compromiso con la gestión responsable de los residuos textiles y la generación de impacto positivo en la comunidad.

    Durante tres días, cientos de personas se acercaron al complejo para donar prendas y textiles en desuso. Como resultado de la convocatoria, se completaron tres camiones con material recolectado, reflejando el nivel de participación y compromiso de la comunidad.

    Los textiles fueron clasificados en dos flujos. Las prendas en buen estado serán destinadas a centros de INAU en Lavalleja, ampliando su vida útil y generando impacto social directo. Aquellas que no se encontraban en condiciones de uso serán revalorizadas por Komciencia mediante procesos de diseño, arte sostenible y biotecnología.

    Como parte de este proceso, Tres Cruces desarrollará una intervención artística mural elaborada íntegramente a partir de textiles revalorizados, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y promoviendo nuevas formas de reutilización de materiales en espacios públicos.

    “Esta acción demuestra que cuando se generan propuestas concretas y sostenidas en el tiempo, la comunidad responde. La sostenibilidad es una línea de trabajo estratégica para Tres Cruces, y buscamos que cada iniciativa tenga impacto real, tanto ambiental como social”, señaló Ximena Lema, gerente de Marketing de Tres Cruces.

    El contenedor de recolección de textiles continuará disponible de forma permanente en la entrada del nivel 1 de Tres Cruces, consolidando una política sostenida de economía circular.

    Lo más visto

    video
    MALDONADO

    Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"
    inumet

    Gran parte del país bajo doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes
    Habla víctor trezza

    Pablo Goncálvez en Punta del Este: "Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas", dice jefe de Policía
    PLAYA DEL CERRO

    Peces muertos en la costa de Montevideo y la explicación de una bióloga especialista en el tema: la salinidad
    tormentas en la madrugada

    Granizo, ráfagas de más de 110 km/h y evacuados: el temporal golpeó fuerte al interior

    Te puede interesar

    Orsi encabezará este viernes el Consejo de Ministros en días de definiciones sobre el contrato con Cardama
    EN TORRE EJECUTIVA

    Orsi encabezará este viernes el Consejo de Ministros en días de definiciones sobre el contrato con Cardama
    Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.
    EMPRESA CONVOCÓ A LA PRENSA

    Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera
    Orsi agradeció las oportunidades brindadas por China y reiteró la vocación de Uruguay como país abierto al mundo video
    CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO CHINO

    Orsi agradeció las oportunidades brindadas por China y reiteró la vocación de Uruguay como país abierto al mundo

    Dejá tu comentario