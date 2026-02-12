Tres Cruces reafirma su compromiso con la economía circular y el impacto social

Tres Cruces llevó adelante una nueva acción de economía circular junto a Komciencia, con el apoyo logístico de DAC y Grupo Agencia, reafirmando su compromiso con la gestión responsable de los residuos textiles y la generación de impacto positivo en la comunidad.

Durante tres días, cientos de personas se acercaron al complejo para donar prendas y textiles en desuso. Como resultado de la convocatoria, se completaron tres camiones con material recolectado, reflejando el nivel de participación y compromiso de la comunidad.

Los textiles fueron clasificados en dos flujos. Las prendas en buen estado serán destinadas a centros de INAU en Lavalleja, ampliando su vida útil y generando impacto social directo. Aquellas que no se encontraban en condiciones de uso serán revalorizadas por Komciencia mediante procesos de diseño, arte sostenible y biotecnología.

Como parte de este proceso, Tres Cruces desarrollará una intervención artística mural elaborada íntegramente a partir de textiles revalorizados, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y promoviendo nuevas formas de reutilización de materiales en espacios públicos.

“Esta acción demuestra que cuando se generan propuestas concretas y sostenidas en el tiempo, la comunidad responde. La sostenibilidad es una línea de trabajo estratégica para Tres Cruces, y buscamos que cada iniciativa tenga impacto real, tanto ambiental como social”, señaló Ximena Lema, gerente de Marketing de Tres Cruces.

El contenedor de recolección de textiles continuará disponible de forma permanente en la entrada del nivel 1 de Tres Cruces, consolidando una política sostenida de economía circular.