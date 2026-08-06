Tres condenados tras allanamiento a boca de drogas en Paso Carrasco; incautaron 142 plantas de marihuana

Tres hombres condenados tras el allanamiento a una boca de drogas en Paso Carrasco, donde se incautaron 142 plantas de marihuana.

La investigación de la Jefatura de Policía de Canelones surgió en torno a una serie de rapiñas que ocurrieron en la zona de Paso Carrasco y una persona imputada anteriormente, que frecuentaba el domicilio allanado utilizando dinero y elementos robados.

Con la orden judicial, se logró ingresar a la vivienda y la incautación de varios elementos: 142 plantas de marihuana, lámparas, transformadores y extractores industriales, pasta base fraccionada en 23 envoltorios de nylon y un sobre con la misma sustancia, una balanza de precisión, cinco celulares y 4.290 pesos en efectivo. Además, 16 cartuchos calibre 22, dos cartuchos calibre 37, tres vainas servidas del mismo calibre y vestimenta.

Por este caso, la Justicia a condenó a tres hombres; uno a 8 años y medio por cinco delitos de rapiña y dos delitos de incendio, otro a 3 años por suministro de estupefacientes y el restante por 7 meses por fraude informático. Además, una mujer fue detenida y puesta en libertad.

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