Tren Tram avanza más allá de tiempos electorales; "estos proyectos le cambian la vida a la población", dijo Ruibal

A su entender, la campaña electoral no es obstáculo para continuar avanzando en el anteproyecto, además señaló que es un proyecto nacional que no tiene bandera política y es bueno para la población. "Nosotros hicimos una encuesta con la empresa Equipos que mostró que el 85% de la población estaba a favor del proyecto del Tren Tram, eso habla de que esto no es un tema de partidos políticos ni de elecciones. No deberíamos politizar este tipo de proyectos que son muy importantes y que le cambian la vida a la población".