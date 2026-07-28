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campeón del mundo

Tras ser campeón, Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara del entrenador Luis de la Fuente

El tatuaje es de la cara del entrenador de España, Luis de la Fuente, sujetando la Copa del Mundo.

Foto: Marc Cucurella.

Foto: Marc Cucurella.

El futbolista Marc Cucurella se tatuó la cara del entrenador español, Luis de la Fuente, después de prometer que lo haría si España ganaba el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Promesa cumplida", afirmó Cucurella en sus cuentas de Instagram y X. Además, publicó unos vídeos haciéndose el tatuaje en el codo del brazo izquierdo.

La imagen representa la cara del entrenador de España, Luis de la Fuente, sujetando la Copa del Mundo.

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El defensa español, que se encuentra de vacaciones antes de unirse al Real Madrid, había prometido durante la concentración de la Roja en el Mundial que si España ganaba el torneo se tatuaría la cara del seleccionador.

"Histórico", escribió en respuesta a la iniciativa su compañero en la selección Mikel Merino, junto a un emoji riéndose y una llama.

"Impresionante", añadió el tenista español Carlos Alcaraz con una imagen de un aplauso.

Otros jugadores de La Roja como Borja Iglesias, Yeremy Pino o Álex Baena fueron sumándose a lo largo del Mundial o una vez conquistado el título a la promesa de tatuarse el rostro del seleccionador.

Aunque por el momento sólo Cucurella ha cumplido con su palabra.

FUENTE: AFP.

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