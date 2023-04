Tras reunión con Ministerio de Trabajo continúa conflicto del supergás

Favio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios dijo a Subrayado que "no hay ninguna propuesta que haya logrado sacar los despidos de arriba de la mesa" y que esperan que el Ministerio de trabajo les presente una este domingo.

Con respecto al paro, Riverón dijo que "va a seguir e iremos evaluando en función de los movimientos que nos vayan llegando de parte del Ministerio de trabajo" pero que no va a haber desabastecimiento para la población.

El conflicto comenzó el viernes cuando la empresa Acodike despidió al menos a 27 trabajadores y la empresa Riogas a 26.

En un comunicado, la empresa Acodike afirma que las cargas de trabajo disminuyen por condiciones externas a la empresa, por una menor demanda y un cambio del patrón de consumo energético. "Por tanto la cantidad de puestos requeridos para cubrir la demanda de supergás disminuye, es mucho más desafiante encontrar nuevos empleos que atraigan a estas personas y las motive a formarse para ser empleables en nuevas ocupaciones", asegura. Acodike sostiene que los trabajadores desafectados son 14.

Por su parte, Ancap respondió sobre las referencias a su responsabilidad en los despidos de una de las empresas. "La regulación relacionada con el cálculo de los márgenes de envasado y distribución está fuera de la órbita de ANCAP y no se han producido cambios respecto de lo que sobre ellos se establecía en los contratos, que luego de 15 años de aplicación, vencieron el pasado 28 de febrero", indicó la empresa en el comunicado. También se refirió a que el costo de arrendamiento se debe a un proceso competitivo y que las inversiones en las plantas dependen de cada operador. "El precio ex planta que fija el PE es un precio contado. No hay afectación alguna de los términos comerciales, que presentan condiciones de crédito mejores que las que habitualmente se pueden obtener en la plaza", agregó.

También la empresa Riogas emitió un comunicado este viernes donde expresa que "a partir del 1ro. de marzo de 2023 y por razones totalmente ajenas a la voluntad de RIOGAS, cambiaron las condiciones contractuales y comerciales que rigieron durante 15 años en el Envasado de Supergás. Esta situación implica que RIOGAS está haciendo frente a nuevos y significativos costos por arrendamiento e inversiones en la planta de envasado y costos financieros por compra a crédito de supergás, todo esto en un nuevo contexto de menor volumen envasado. Por esta razón, RIOGAS se vio forzada y con mucho pesar a desvincular en el día de hoy a algunos operarios de la Planta de Envasado".

Agregó que sin perjuicio de esto la empresa "continuará realizando como desde hace décadas sus máximos esfuerzos por preservar el empleo que brinda en todo el territorio nacional. Esto incluye casi 300 funcionarios contratados de forma directa y 3.000 puestos de trabajo indirecto".