Tras cruce en Twitter, Salinas visitó de sorpresa al cura Andrés "El Gordo" Verde

Tras una reunión por zoom, Salinas le agradeció a todos los integrantes de las diferentes comunidades religiosas "el acompañar las medidas sanitarias del gobierno, suspendiendo la presencialidad en los cultos" hasta el 10 de enero. Una usuaria le respondió: "pero por qué impedir una actividad en la que se cumplen todos los protocolos y medidas sanitarias y que en todos estos meses no ha generado ningún caso positivo".

A este comentario, el ministro de Salud Pública respondió con un salmo: "Porque donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" Mateo 18:20.

Embed "Porque donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" Mateo 18:20 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) December 23, 2020

Tras esta respuesta, el cura Andrés Verde citó en su cuenta de Twitter a Daniel Salinas y le respondió que su respuesta le parecía "muy fuera de lugar". " A uno le toca morder freno con su decisión.. pero no da pa’ torear de esta manera a la comunidad Católica. Siga trabajando firme por el bien de todos..pero c/Respeto" agregó el cura conocido como "el Gordo" Verde.

Además agregó: "Yo no le digo qué necesita en un quirófano para operar,que no se meta entonces en el ámbito teológico de cómo celebrar la Santa Misa en Navidad. Es libre de opinar y pensar lo que quiera.Pero desde su investidura y dada la sensibilidad, fue poco feliz en este momento y c/ su resp".

Embed Estimado @DrDanielSalinas ,con el respeto que Ud. merece: me parece MUY fuera de lugar esta respuesta de su parte. A uno le toca morder freno con su decisión.. pero no da pa’ torear de esta manera a la comunidad Católica. Siga trabajando firme por el bien de todos..pero c/Respeto pic.twitter.com/dS3OsOWQVa — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) December 23, 2020

Dada esta situación, este miércoles el ministro visitó personalmente al cura quien aseguró que fue un "gran gesto navideño de su parte" y aseguró que mantuvieron una charla "franca y sincera".