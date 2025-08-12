Tránsito cortado y con desvíos esta mañana en 18 de Julio por concentración y marcha del PIT-CNT durante el paro

Este martes el PIT-CNT realiza un paro general parcial, de 9 a 13 horas, con movilización por el Centro de Montevideo, sobre la avenida 18 de Julio , lo que ya general cortes de tránsito y desvíos en toda la zona.

Ya hay un corte total del tránsito en 18 de Julio, desde Ejido hasta Cuareim, por el escenario montado en Plaza Libertad (De Cagancha) donde cerca del mediodía se hará el acto central del PIT-CNT.

Por esto hay desvíos de ómnibus y vehículos particulares, que tampoco pueden cruzar 18 de Julio.

Además, a partir de la hora 9 los sindicatos se concentran en la explanada de la Universidad, y desde ahí marchan hacia Plaza Libertad, lo que afectará el tránsito en toda la zona, desde Eduardo Acevedo hasta Cuareim.

El paro termina a la hora 13 pero el tránsito en 18 de Julio, alrededor de la Plaza Libertad, se verá afectado por varias horas más debido al tiempo que llevará desarmar el escenario del PIT-CNT.