Tránsito alterado y desvíos por accidente en 18 de Julio y Magallanes, entre un taxi y una camioneta

Accidente de tránsito en 18 de Julio y Magallanes. Foto: Intendencia de Montevideo en redes sociales.

El tránsito sobre 18 de Julio se vio alterado este viernes al mediodía por un accidente entre un taxi y una camioneta particular en la esquina con Magallanes.

Al lugar llegó personal de la Policía y de la Intendencia de Montevideo para canalizar el tránsito por la principal avenida de la capital.

Recomiendan extremar los cuidados y disminuir la velocidad en la zona, donde se disponen desvíos mientras se espera para mover los vehículos de la concurrida intersección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/1984273737425022987&partner=&hide_thread=false Siniestro en 18 de Julio y Magallanes

Carril obstruido hacia el centro.



Personal inspectivo se dirige al lugar. pic.twitter.com/Q49fUmMIah — Montevideo Tránsito (@imtransito) October 31, 2025 En desarrollo.