MONTEVIDEO

Tránsito alterado y desvíos por accidente en 18 de Julio y Magallanes, entre un taxi y una camioneta

El accidente entre el taxi y la camioneta ocurrió minutos antes de las 12 del mediodía en 18 de Julio y Magallanes.

Accidente de tránsito en 18 de Julio y Magallanes. Foto: Intendencia de Montevideo en redes sociales.

Al lugar llegó personal de la Policía y de la Intendencia de Montevideo para canalizar el tránsito por la principal avenida de la capital.

Recomiendan extremar los cuidados y disminuir la velocidad en la zona, donde se disponen desvíos mientras se espera para mover los vehículos de la concurrida intersección.

Paro, movilización y acto del PIT-CNT en Fernández Crespo frente al Palacio Legislativo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.
Paro y movilización del PIT-CNT con corte de calles y desvío de tránsito
En desarrollo.

