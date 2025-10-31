El tránsito sobre 18 de Julio se vio alterado este viernes al mediodía por un accidente entre un taxi y una camioneta particular en la esquina con Magallanes.
Tránsito alterado y desvíos por accidente en 18 de Julio y Magallanes, entre un taxi y una camioneta
El accidente entre el taxi y la camioneta ocurrió minutos antes de las 12 del mediodía en 18 de Julio y Magallanes.
Al lugar llegó personal de la Policía y de la Intendencia de Montevideo para canalizar el tránsito por la principal avenida de la capital.
Recomiendan extremar los cuidados y disminuir la velocidad en la zona, donde se disponen desvíos mientras se espera para mover los vehículos de la concurrida intersección.
En desarrollo.
¿A dónde van los residuos electrónicos?
