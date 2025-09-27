RECIBÍ EL NEWSLETTER
Transcurrió la primera semana del Plan barrido; 779 trabajadores recorren y limpian la ciudad

Gabriel contó a Subrayado que "hace 10 meses que no tengo trabajo y busco por cualquier lado y es complicado. Me postulo a una vacante y hay más de dos mil postulados, imaginate la probabilidades de conseguir".

Esta semana comenzó en los ocho municipios de Montevideo el Plan barrido, que da empleo a 779 trabajadores del programa Uruguay impulsa.

Las tareas que realizan son barrido manual y mecánico en avenidas, limpieza de barrios por zonas, atención de áreas especiales (zonas de gran concentración y circulación de personas) y lavado mecánico de espacios públicos.

Los trabajadores realizan tareas de lunes a viernes, durante seis horas en distintos puntos del departamento.

Uno de los lugares de encuentro de esta semana fue Plaza Cuba, para los trabajadores que cubren la zona del Prado.

Gabriel, uno de los seleccionados para la tarea, contó a Subrayado que "hace 10 meses que no tengo trabajo y busco por cualquier lado y es complicado. Me postulo a una vacante y hay más de dos mil postulados, imaginate la probabilidades de conseguir".

Los trabajadores destacaron que también recibirán cursos que esperan les servirán para conseguir empleo a futuro.

