CONCIENTIZAR Y VISIBILIZAR

Síndrome de Angelman: una enfermedad que la padecen unas 30 personas en Uruguay; buscan crear una asociación

Con el respaldo de Fast Latam, familiares de pacientes buscan concientizar y visibilizar sobre la enfermedad. Buscar recaudar fondos para la creación de una asociación.

En el Día Internacional del Síndrome de Angelman, en el Parque de la Amistad se desarrolló una actividad para darle visibilidad a esta enfermedad, concientizar y recaudar fondos para la creación de una asociación.

En Uruguay, se estima que unas 30 personas padecen este síndrome y por eso, sus familiares, con el respaldo de Fast Latam, trabajan para crear una asociación.

Mauro Asplanato, de la asociación de padres y madres, explicó que se trata de una condición neurogenética que afecta al cromosoma 15, principalmente la proteína UBE3A, que conlleva a un deterioro cognitivo, trastornos de equilibrio, de coordinación y del sueño, dificultades en el habla, asociado a convulsiones y epilepsias.

Asplanato afirmó que "las noches son complicadas", porque los niños duermen mal y se desvelan, y también requieren cuidados en la alimentación. Además, los tratan de estimulan permanentemente para saber qué sienten, cómo se encuentran y qué necesitan. Ahora, tratan de impulsar la comunicación aumentativa alternativa a través de una tablet, donde los niños tocan y expresan sus sentimientos.

También se busca la formación de terapeutas y de toda la sociedad.

En el mundo, una de cada 15.000 personas padecen este síndrome y en total son unas 550.000 personas.

