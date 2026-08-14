Trabajadores tercerizados del Mides se movilizaron: reclaman deuda en sueldos desde hace cuatro meses

Trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reclaman por una deuda de cuatro meses de sus sueldos, lo que ha llevado al cierre de hogares.

Leonardo Benavente, representante de la Asociación Sociales contratados por Mides, afirmó que “muchos de los hogares han cerrado” y que otros “han tenido sustento o la espalda para soportar y otros, como nuestro caso, han sacado préstamos, que ya no tenemos más de ninguna índole, de ningún lugar, y estamos en un proceso de deuda y clearing”.