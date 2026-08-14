Trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reclaman por una deuda de cuatro meses de sus sueldos, lo que ha llevado al cierre de hogares.
Trabajadores tercerizados del Mides se movilizaron: reclaman deuda en sueldos desde hace cuatro meses
“Muchos de los hogares han cerrado", aseguró uno de los representantes de los trabajadores que se movilizaron este viernes.
Leonardo Benavente, representante de la Asociación Sociales contratados por Mides, afirmó que “muchos de los hogares han cerrado” y que otros “han tenido sustento o la espalda para soportar y otros, como nuestro caso, han sacado préstamos, que ya no tenemos más de ninguna índole, de ningún lugar, y estamos en un proceso de deuda y clearing”.
Las asociaciones que están en esta situación atienden a “más de 700 usuarios” que “son personas que han salido de la calle y todos en consumo problemático de sustancias”.
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