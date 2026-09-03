Trabajadores del Frigorífico Tacuarembó presentaron contrapropuesta: no al despido arbitrario, ni a la rebaja salarial

El sindicato de trabajadores del Frigorífico Tacuarembó presentó una contrapropuesta luego de que se anunciara una reestructura en la empresa. Este martes cerca de 750 trabajadores fueron enviados al seguro de desempleo.

El presidente de la Asociación de Obreros y Empleados de Frigorífico Tacuarembó (Aoefrit), Hugo Gálvez, dijo a Subrayado que plantean el no despido arbitrario de los 150 trabajadores, como se pretende, ni la rebaja salarial.

Según Gálvez, la rebaja salarial sería de un 40%, 45%. "No es poca cosa, ahí son los matices que nosotros tenemos", apuntó.

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Además, dijo que la empresa manifestó que tiene problemas financieros, pero desde el sindicato aseguran que los argumentos no son validos.

"Solo con ver las estadísticas de INAC de mes a mes o año a año, frigorífico Tacuarembó es el que más faena en todo el país, entonces de ninguna forma puede tener problemas financieros", indicó.

Y agregó: "Nosotros estamos abiertos a buscarle un mecanismo si la planta está siendo poco eficiente, buscar un mecanismo para que podamos salir adelante sin tener despidos arbitrarios ni rebaja salarial".

El lunes 21 de setiembre se realizará una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo.