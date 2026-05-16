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Mides presentó nueva app "Red calle 365" para alertar sobre personas en situación de calle

La aplicación funciona en formato pwa, por lo que puede utilizarse desde el navegador y también instalarse en teléfonos móviles sin necesidad de descargarla.

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó su nueva app llamada Red calle 365, que tiene como objetivo fortalecer la atención y el seguimiento a las personas en situación de calle.

La plataforma forma parte de la primera estrategia nacional sobre situación de calle impulsada por la cartera y ya se encuentra disponible.

La aplicación funciona en formato pwa, por lo que puede utilizarse desde el navegador y también instalarse en teléfonos móviles sin necesidad de descargarla desde tiendas de aplicaciones.

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Según informó el ministerio, el objetivo es mejorar la coordinación entre organismos públicos, organizaciones y ciudadanía. Además de facilitar el acceso a recursos y canales de contacto vinculados a la asistencia social.

Entre las principales funciones, se incluyen un mapa geolocalizado de recursos disponibles, líneas de reporte con atención personalizada durante las 24 horas, información sobre alertas rojas, datos sobre situación de calle y espacios para postular proyectos o actividades comunitarias.

El desarrollo de la aplicación fue realizado por equipos internos del ministerio y que no implicó costos adicionales.

En paralelo, el gobierno avanza en la unificación de las vías de contacto para situaciones de emergencia y asistencia. De esta manera, el 105 del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de ASSE quedará destinado a emergencias sanitarias, el 911 a situaciones de seguridad y convivencia, y la Línea azul del INAU a casos vinculados a niños, niñas y adolescentes.

Desde el ministerio, señalaron que, al ingresar por primera vez, la aplicación puede solicitar acceso a la ubicación del usuario para mostrar recursos cercanos, aunque aclararon que el uso de la herramienta no depende de habilitar esa función y que la información de ubicación no queda almacenada por organismos estatales.

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