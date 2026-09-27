Tormenta en el noreste de Estados Unidos deja un muerto en Nueva York y miles de cortes eléctricos

Fuertes vientos y lluvias torrenciales azotan este domingo el noreste de Estados Unidos, donde provocaron al menos un muerto y dejaron sin electricidad a decenas de miles de usuarios.

En Boston, Filadelfia y Nueva York las autoridades advirtieron del riesgo de inundaciones y de cierres de rutas.

Las ráfagas podrían superar los 70 km/h a lo largo de la costa este, con picos de hasta 130 km/h en el estado de Nueva York, según el último boletín de los servicios meteorológicos nacionales (NWS por sus siglas en inglés), aunque precisa que el viento debería amainar por la tarde.

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Más de 100.000 usuarios quedaron sin electricidad en varios estados, aunque el domingo por la tarde el servicio se restableció para miles de ellos, según el sitio especializado poweroutage.com.

La tormenta debe desplazarse hacia el este el lunes, para luego girar hacia el norte. La lluvia continuará, con precipitaciones intensas en el estado de Nueva York (especialmente en Long Island) y en el sur de la región de Nueva Inglaterra.

Se prevé que se produzcan inundaciones costeras en plena marea alta a lo largo de Nueva Jersey y Delaware durante la mañana, mientras que rige una alerta por inundaciones en gran parte del este de Massachusetts y Rhode Island.

"Las condiciones son extremadamente peligrosas. Cualquiera que se acerque a la costa este fin de semana estará literalmente poniendo su vida en juego", dijo la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en una rueda de prensa el sábado.

"Esperamos olas de hasta seis metros de altura en algunas zonas", agregó.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alertó a los residentes de la ciudad más poblada de Estados Unidos sobre las ráfagas de viento y la posibilidad de fallas eléctricas.

"No viajen si no es necesario", insistió.

En el barrio neoyorquino de Brooklyn, un hombre de 56 años murió por la caída de un árbol, según medios locales.

FUENTE: afp