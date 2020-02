Topolansky: la negociación de cargos fue desprolija, la "ansiedad" perjudica el acuerdo

“Querían tener todo el partido de fútbol armado, para presentar la foto, no, esas ansiedades no sé si van a buen puerto”, comentó.

Agregó que ella no utiliza la palabra cargos “sino poder participar desde la oposición por los temas de control, de transparencia y ademas de construcción de empresas públicas, sino esto parece un negocio y no es así”.

También se manifestó disconforme por la ausencia de la oposición en organismos que considera fundamentales, como la Caru (Comisión Administradora del Río Uruguay).

“También nos habían excluido al principio de Antel, Antel que fue la empresa que el Frente Amplio puso en el primer mundo, era una cosa inaudita, no? Entonces tuvimos que pelear, logramos algo, no todo”.

Agregó que basándose en declaraciones que realizó Álvaro Delgado considera que la negociación no está terminada “hoy veo declaraciones del propio Delgado que todos los nombres que proponga el Frente van a estar Ad referéndum de la aprobación del presidente. Entonces la negociación no esta concluida. Porque tenemos que ver, yo si voy a aprobar los cargos de Antel (...) los apruebo en un paquete, no sea cosa que yo te voto lo tuyo y vos después no me votas lo mio, porque hay que ser un poquito desconfiado, no tan ingenuo”.

“En estos 15 años coincidió el partido de gobierno con el más votado y ahora no, parecería que nuestros electores son de segunda. No, son ciudadanos tan importantes como los otros. (...) yo pertenezco a la lista que de todo el sistema político hace 4 años que es la más votada, no solo del Frente amplio, tengo más votos que todo el partido colorado junto (…) entonces hay que tener un poquito de cortesía política por lo menos”.