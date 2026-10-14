Tomate, morrón y frutilla están con precio más elevado por efecto del fenómeno del niño, explican desde la UAM

El ingeniero agrónomo de la UAM, Pablo Pacheco, explicó cómo afecta el clima a la cosecha y cómo esto se refleja en el precio elevado del tomate, el morrón y la frutilla.

"Lo que estamos observando, hay alguna anomalía en precios, por ejemplo el caso de hortalizas de fruto, la gente lo habrá notado, vio que que en el caso del tomate está presentando precios que son sorprendentemente elevados", dijo.

"Esto tiene que ver con una serie de eventos vinculado directamente con las consecuencias del fenómeno del niño, y en cómo impacta en nuestra región. En el caso del tomate, del morrón, de la berenjena, zapallito, están presentando oferta muy reducida y eso hace que el precio sea elevado", aclaró. El viento y los días nublados afectaron especialmente la cosecha.

Pacheco también se refirió a la lista inteligente de la quincena y destacó que es estación de espárragos y arvejas. Además, destacó como productos accesibles la espinaca, la cebolla de verdeo, el pepino, la zanahoria, la naranja, el limón y las manzanas, por su abundancia.

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