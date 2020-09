Todo lo que debe saber para votar este domingo en las dos elecciones simultáneas

Además hay 125 elecciones municipales en todo el país, con sus correspondientes alcaldes y concejales.

CÓMO VOTAR

Para validar el voto es necesario colocar las listas válidas para cada elección: la departamental y la municipal si corresponde. Se puede votar a un intendente y no a un municipio, o viceversa. No existe el voto cruzado, es decir que no se puede votar al intendente de un partido y al municipio de otro partido.

Si se ponen dos listas diferentes pero que llevan al mismo candidato a la Intendencia, se anula el voto a las listas pero se mantiene el voto a la Intendencia y el lema (partido).

Si se ponen dos listas del mismo partido pero con distintos candidatos a la Intendencia, se anula el voto a los candidatos y se valida solo el voto al partido. En este caso tampoco suman votos los ediles de esas listas.

Lo mismo ocurre con la votación en los municipios. Rige el mismo principio. En este caso solo se valida un voto al partido por ese municipio, pero se anulan las listas de alcalde y concejales.

Tampoco se tendrá como válido el voto a un municipio fuera de su jurisdicción. En este caso se anula el voto al municipio, pero si el voto a la Intendencia es correcto, se mantiene válido este último.

LAS LISTAS

Para identificar las listas válidas que el elector quiere votar debe tener en cuenta que las mismas estén encabezadas por el nombre del partido político, en el ángulo superior derecho estará el número y debajo, en el caso de las departamentales va a tener el nombre del departamento y la fecha de la elección; y en el caso de las municipales que también están encabezadas por el lema partidario, el número, el departamento y también el municipio.

Se puede anular el voto si se constata que la persona quiso violentar el secreto del mismo marcando la hoja de votación, o si está acompañada por un objeto extraño.

OBSERVADOS

No se podrá votar observado en esta instancia. Sin embargo, todas aquellas personas que presenten alguna discapacidad y cuyo circuito no tiene accesibilidadm podrá votar observado simple en el primer circuito de su serie.

SI NO VOTA

Se puede justificar la no emisión del voto, ya sea por certificación médica, por estar fuera del país y por causas de fuerza mayor.

Para presentar la justificación, la Corte Electoral habilitará una instancia para enviar el certificado correspondiente a través de una página web. El no voto se podrá justificar a partir del martes 29 de setiembre y durante 30 días.