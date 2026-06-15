La participación de Uruguay en el Mundial 2026 se siente en las calles de Montevideo, en las esquinas donde venden banderas y otros cotillones con referencia celeste, en la expectativa de las personas que lo ven por televisión y le tienen fe, los que están con la “garra” intacta esperando lo mejor. También en los que la ven más “difícil” y que no tienen mucha confianza en el equipo.
"Toda la fe del mundo" y "suerte y verdad": la expectativa de los uruguayos por la Celeste en el Mundial 2026
Los comerciantes de banderas y camisetas entrevistados por Subrayado destacaron buena venta en la previa de este campeonato.
"Hay que ser positivo", dijo un hombre que caminaba por la zona de Tres Cruces y agregó que le tiene "toda la fe del mundo" al equipo. "Suerte y verdad", dijo otro trabajador.
Un vendedor de banderas dijo que la venta este año viene “espectacular”. Allí, los gorros salen 250 pesos, hay bufandas entre 250 y 300, bandera grande a 150.
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En otro puesto, el vendedor contó que la que más se venden son las remeras de Valverde y Darwin. En su caso, también considera que hay una buena venta.
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