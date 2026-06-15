"Toda la fe del mundo" y "suerte y verdad": la expectativa de los uruguayos por la Celeste en el Mundial 2026

La participación de Uruguay en el Mundial 2026 se siente en las calles de Montevideo, en las esquinas donde venden banderas y otros cotillones con referencia celeste, en la expectativa de las personas que lo ven por televisión y le tienen fe, los que están con la “garra” intacta esperando lo mejor. También en los que la ven más “difícil” y que no tienen mucha confianza en el equipo.

"Hay que ser positivo", dijo un hombre que caminaba por la zona de Tres Cruces y agregó que le tiene "toda la fe del mundo" al equipo. "Suerte y verdad", dijo otro trabajador.

Un vendedor de banderas dijo que la venta este año viene “espectacular”. Allí, los gorros salen 250 pesos, hay bufandas entre 250 y 300, bandera grande a 150.

En otro puesto, el vendedor contó que la que más se venden son las remeras de Valverde y Darwin. En su caso, también considera que hay una buena venta. EXPECTATIVAS URUGUAYOS

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