"Tocar fondo me va a hacer más fuerte": el mensaje de Ugarte tras sufrir rotura de ligamentos

El futbolista uruguayo Manuel Ugarte supo este domingo que sufrió una rotura de ligamentos cruzados, en base a confirmaciones médicas. Horas después, publicó un mensaje en redes sociales sobre la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y la lesión que sufrió.

“Ya pasaron unos días después de todo. Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece es algo que me va a quedar marcado para mi vida”, señaló.

Y agregó: “Tocar fondo me va hacer más fuerte en todo sentido, y siento que este es el caso. Sin duda cuando la vida quiere que pares te lo hace saber de algún modo. Está en mí sacar lo positivo de esto. Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae”.

El mediocampista del Manchester United agradeció a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a su club “por estar a disposición desde el minuto que pasó”. “También muchas gracias a mi familia, amigos y todos los mensajes de apoyo que he recibido en este tiempo. Voy a volver más fuerte”, cerró.

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Más temprano, el programa Punto penal (Canal 10) informó que los médicos le habían confirmado a Ugarte una rotura de ligamentos cruzados. De acuerdo con esa información, el mediocampista se encuentra en Playa del Carmen junto a su familia y se realizó estudios complementarios, entre ellos una resonancia magnética.

La lesión ocurrió durante el partido del viernes frente a España, que terminó con derrota 1-0 para Uruguay y significó la eliminación de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026.

En el minuto 43 del encuentro, Ugarte tuvo que ser sustituido luego de que se le trabara el pie en la cancha y sufriera una lesión en la rodilla. La jugada se produjo cuando disputaba una pelota con el español Pedri.

El futbolista de Manchester United disputó los tres partidos de Uruguay en la fase de grupos. La lesión llega además en un momento importante del período de pases.

El comunicado de la Selección

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió este domingo un informe sanitario sobre la situación de Ugarte. Según informó, el futbolista sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante el encuentro y debió ser sustituido.

El comunicado completo indica: "El futbolista sufrió una lesión en su rodilla izquierda en el partido frente a España por la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 por la que debió ser sustituido. En coordinación con su club, Manchester United, se le realizaron los primeros estudios que muestran una lesión de ligamento. Seguiremos el proceso en conjunto para luego confirmar la entidad de la lesión".

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Al igual que varios futbolistas uruguayos, Ugarte se encuentra en Playa del Carmen, donde Uruguay tuvo su concentración. Todos fueron liberados este domingo y, al menos tres, viajan en vuelos comerciales hacia Montevideo, luego de que la AUF no otorgara un chárter.