Tras rotura de ligamentos de Ugarte, la Selección dice que hará evaluaciones junto a Manchester United

Foto: AFP. Manuel Ugarte sale lesionado en el partido ante España el 26 de junio de 2026.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió este domingo un informe sanitario sobre la situación de Manuel Ugarte, quien se lesionó durante el partido ante España por la fase de grupos del Mundial 2026.

Según informó la AUF, el futbolista sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante el encuentro y debió ser sustituido.

"En coordinación con su club, Manchester United, se le realizaron los primeros estudios que muestran una lesión de ligamento", señala el comunicado oficial.

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La AUF agregó que continuará siguiendo la evolución del jugador junto al club inglés para confirmar el alcance de la lesión.

El comunicado completo indica: "El futbolista sufrió una lesión en su rodilla izquierda en el partido frente a España por la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 por la que debió ser sustituido. En coordinación con su club, Manchester United, se le realizaron los primeros estudios que muestran una lesión de ligamento. Seguiremos el proceso en conjunto para luego confirmar la entidad de la lesión".

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Más temprano, el programa Punto penal (Canal 10) informó que los médicos le habían confirmado a Ugarte una rotura de ligamentos cruzados. De acuerdo con esa información, el mediocampista se encuentra en Playa del Carmen junto a su familia y se realizó estudios complementarios, entre ellos una resonancia magnética.

La lesión ocurrió durante el partido del viernes frente a España, que terminó con derrota 1-0 para Uruguay y significó la eliminación de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026.

En el minuto 43 del encuentro, Ugarte tuvo que ser sustituido luego de que se le trabara el pie en la cancha y sufriera una lesión en la rodilla. La jugada se produjo cuando disputaba una pelota con el español Pedri.

El futbolista de Manchester United disputó los tres partidos de Uruguay en la fase de grupos. La lesión llega además en un momento importante del período de pases.

Al igual que otros integrantes del plantel celeste, Ugarte permanece en Playa del Carmen, donde estuvo instalada la concentración uruguaya durante el Mundial. Los jugadores fueron liberados este domingo y varios de ellos regresan a Uruguay en vuelos comerciales.